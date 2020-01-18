سهيل قبلان - على نفسها جنت براقش!

2020/01/18 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان ابلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.وزير خارجية الويلات المتحدة الامريكية جون كيري, ان الشكوك تتزايد في اسرائيل بشان التزام فلسطين بالسلام, وانتقد الاحتفالات باطلاق سراح المعتقلين وبالذات انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانه التقى الاسرى المحررين في اجواء احتفالية والسلطة الفلسطينية تحرض ضد سياسة اسرائيل وكان وزير الامن موشيه يعلون صرح في نهاية الاسبوع الفائت بان لا شريك فلسطيني للسلام وكان نتنيا......

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