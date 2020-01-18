2020/01/18 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اكرم_هواس مخيال ..عالم ما بعد الشيطان...!!..ليس غريبًا ان يخرج الرئيس ترامب ليطمأن "رعيته" في اركان العالم ان الشيطان قد زال و ان العالم سيكون بأمان بعد قاسم سليماني ...!!..هكذا هي الطقوس و الرئيس ترامب كونه الكاهن الأعظم في مملكة الرأسمالية لابد ان يخرج كل مرة يتم فيها القضاء على "متمرد ثائر" في وجه النظام الأبوي ليبارك "يد العدالة" التي جلبت السلام الى الارض...ذات الطقوس قيلت ساب......

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