2020/01/18 | 20:17 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة 833 منتسبا من المفصولين للخدمة في واسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/18 | 20:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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