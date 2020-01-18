2020/01/18 | 20:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أقتحم أربعة لاعبين ينتمون لفريق شباب الشرطة للتايكواندو، اليوم السبت، تشكيلة المنتخب الوطني الذي يستعد للدخول في منافسات بطولة بيروت الدولية التي ستنظمها لبنان.

وجاء أنضمام اللاعبين الأربعة بعد تفوقهم الواضح في نزالات تصفيات

المنتخب الوطني للشباب التي أجريت بأشرف الإتحاد المركزي للعبة .

واللاعبون الذين تمكنوا من التواجد ضمن التشكيلة الدولية هم كل من يحيى سلام وزن (٦٣)كغ ، جلال علي وزن (٦٨) كغ ، مصطفى محمود وزن (٧٣) كغ ، شكر محمود وزن (٨٧) كغ .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شباب الشرطة يقتحمون تشكيلة المنتخب الوطني للتايكواندو) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شباب الشرطة يقتحمون تشكيلة المنتخب الوطني للتايكواندو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).