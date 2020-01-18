" كاسيميرو " يقود ريال مدريد لتجاوز إشبيلية بثنائية

2020/01/18 | 20:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (2-1) على إشبيلية، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الليغا، في معقله "سانتياغو برنابيو".وسجل كاسيميرو هدفي ريال مدريد في الدقائق 57 و69، بينما سجل لوك دي يونج هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 64.وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة في صدارة ترتيب الليغا مؤقتًا، بينما يتجمد رصيد إشبيلية عند 35 نقطة في المركز الرابع.

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