عبد المهدي يؤكد على عمق العلاقات التي تربط العراق بالاردن

2020/01/18 | 20:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، اليوم السبت، ان العراق والاردن يرتبطان بعلاقات وثيقة ومتنامية ، ويشكلان دعامتين اساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة.

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