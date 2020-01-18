2020/01/18 | 20:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كركوك / مهدي الربحاوي

بدأ فريق نادي نفط الشمال تحضيراته اليومية استعدادا للمشاركة في دوري فئة الشباب لمحافظة كركوك من خلال فتح باب الاختبار امام اللاعبين من ابناء المحافظة وفقا للاعمار التي حددها الاتحاد الفرعي للعبة .

وقال مدرب الفريق علاء نور الدين لـ "الصباح الرياضي": ان نفط الشمال يسعى الى حصد جميع البطولات التي تنظمها الاتحادات الفرعية في المحافظة بعد الدعم الكبير الذي حظى به الفريق من ادارة النادي، وتشكيل نواة جيدة بفئة الشباب التي من خلالها يتم رفد الفريق الاول وبناء قاعدة قوية لكرة القدم في مدينة التاخي .

واضاف " ان الاختبارات الحالية هي نقطة الشروع لتاسيس فريق شباب قادر على المنافسة وسنفتح المجال امام الجميع بعد انتهاء الامتحانات الدراسية قبل الدخول في المنافسة الحقيقية لاسيما ان نادي نفط الشمال له قاعدة جماهيرية لاباس بها .

وطالب علاء نور الدين ضرورة استمرار النشاطات المحلية التي تسهم بتطوير كرة القدم في المحافظة والاهتمام بالفئات العمرية بشكل عام بعد فترة سبات طويلة عانت منها الاندية محملا الاتحاد الفرعي سبب عدم اقامة النشاطات الكروية خلال الاعوام الماضية .

وتابع مدرب نفط الشمال " ان هنالك عدة اندية اعتمدت بشكل كامل على المشاركة في الفعاليات التي تنظمها الفرق الشعبية بالفترة الماضية للحفاظ على مستويات اللاعبين وكسر حاجز الجمود الكروي الذي عانت منه كركوك كثيراً، موضحا ان انطلاق اولى المسابقات سيمنحنا الضوء الاخضر بالعمل المستمر وكسب المواهب الشابة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط الشمال يبدأ تحضيراته لدوري شباب كركوك) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط الشمال يبدأ تحضيراته لدوري شباب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).