2020/01/18 | 20:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملكي يتفوق على اشبيلية ويحتل صدارة الليغا مؤقتا بغداد- ساري تحسين حقق فريق ريال مدريد بكرة القدم امس السبت فوزا صعبا بهدفين مقابل هدف واحد على فريق إشبيلية، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من منافسات الدوري الاسباني التي جرت على ارض سانتياكو برنابيو.وسجل أهداف المباراة من فريق الملكي اللاعب كاسيميرو في […]

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