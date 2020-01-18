2020/01/18 | 20:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النصر: تجديد الثقة لعبد المهدي أمر مستبعد علاوي يقدم بعد إستقالته شويرد بديلاً في البرلمان بغداد – عبد اللطيف الموسوي اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي الاتفاق على ان يحل حسن شويرد بديلا عنه في مجلس النواب.وقال علاوي في تغريدة على تويتر (طالبت نواب الائتلاف في البرلمان بمواصلة عملهم […]

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