2020/01/18 | 20:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوساط سياسية وشعبية تطمئن على صحة المرجع الديني السيستاني يغادر المستشفى بعد نجاح جراحي وسط إهتمام دولي النجف – سعدون الجابري غادر المرجع الديني الاعلى علي الحسيني السيستاني مستشفى الكفيل في مدينة كربلاء، عائداً إلى منزله في مدينة النجف.وقال مراسل (الزمان) امس ان (السيستاني غادر مستشفى الكفيل في كربلاء […]

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