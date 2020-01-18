الحريري يدلي بأول تعليق رداً على مواجهات وسط بيروت

2020/01/18 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - لبنان

أدلى رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان سعد الحريري ، السبت 18-1-2020 ، بأول تعليق رداً على المواجهات وسط بيروت.

وقال الحريري بتغريدة على موقع ( تويتر ) ان "مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب.



لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية".

واضاف ان " لن يحترق حلم رفيق الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات.



ولن نسمح لأي كان اعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس، والقوى العسكرية والامنية مدعوة الى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين".

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، السبت (18 كانون الثاني 2020)، إصابة 75 شخصا في المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين وسط بيروت.

وقال الصليب في بيان، إن "75 شخصا أصيبوا في المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين قرب مقر البرلمان وسط بيروت".

واضاف أنه "تم نقل 30 إصابة إلى المستشفيات و إسعاف 45 في موقع الاشتباكات".

من جهتها أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان التعرض بشكل عنيف لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل البرلمان في بيروت ما ادى لوقوع عشرات الاصابات".

بغداد اليوم _ بغداد

قال القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، إن أبناء التيار هم من أسسوا التظاهرات في العراق بعد 2003، فيما أشار إلى أن ساحات الاحتجاج ستفرغ اذا انسحب منها التيار، وهذا دليل على أن الأغلبية صدرية، حسب قوله.

وذكر حاكم ال

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وقال المتظاهرون في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الخطوات التصعيدية هي ضمن الاطار السلمي

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وأعرب عبدالمهدي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي عن "اعتزازه بالمستوى الذي بلغته العلاقات العراقية

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