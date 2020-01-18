الرئاسة اللبنانية: الرئيس عون يطلب من الجيش والقيادات الأمنية استعادة الهدوء في وسط بيروت

2020/01/18 | 20:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - لبنان

أدلى رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان سعد الحريري ، السبت 18-1-2020 ، بأول تعليق رداً على المواجهات وسط بيروت.

وقال الحريري بتغريدة على موقع ( تويتر ) ان "مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون

بغداد اليوم _ بغداد

قال القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، إن أبناء التيار هم من أسسوا التظاهرات في العراق بعد 2003، فيما أشار إلى أن ساحات الاحتجاج ستفرغ اذا انسحب منها التيار، وهذا دليل على أن الأغلبية صدرية، حسب قوله.

وذكر حاكم ال

بغداد اليوم- النجف

أعلن متظاهرو النجف، السبت (18 كانون الثاني 2020)، عن خطواتهم القادمة بعد انتهاء مهلة الناصرية، في حال لم تستجب الحكومة إلى مطالبهم.

وقال المتظاهرون في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الخطوات التصعيدية هي ضمن الاطار السلمي

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