2020/01/18 | 20:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “غالب الشابندر” : منهج السيد مقتدى اصبح مُحير ؛ و قاعدته الشعبية اهتزت وخسر منها الكثير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غالب الشابندر يقصف مقتدى الصدر: قاعدته الشعبية اهتزت وخسر منها الكثير) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غالب الشابندر يقصف مقتدى الصدر: قاعدته الشعبية اهتزت وخسر منها الكثير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).