2020/01/18 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعود_سالم تنزف الوردةوتنزفتفرغ حمرتها على الرصيفمطرا يمتزج بدم السماءوتتراءىفي المرآةواقفاعند مفترق الطرقتأكل أصابعكترتدي وجهك الشاحبتتأمل وردتكالمصابة بفقر الدمترشف من بحيرة السكونأناقة البراءة بلا ظلالوتنتظرتنزف الوردةصديدافالأحمر اشتراه العبيدثمنا لحرية العبورتنزف الوردة ملحاحينما يركب الفقراء توا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعود سالم - وتفقد الوردة حمرتها خجلا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعود سالم - وتفقد الوردة حمرتها خجلا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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