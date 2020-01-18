2020/01/18 | 20:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعود_سالم ‎تنزف الوردة‎وتنزف‎تفرغ حمرتها على الرصيف‎مطرا يمتزج بدم السماء‎وتتراءى‎في المرآة‎واقفا‎عند مفترق الطرق‎تأكل أصابعك‎ترتدي وجهك الشاحب‎تتأمل وردتك‎المصابة بفقر الدم‎ترشف من بحيرة السكون‎أناقة البراءة بلا ظلال‎وتنتظر‎تنزف الوردة‎صديدا‎فالأحمر اشتراه العبيد‎ثمنا لحرية العبور‎تنزف الوردة ملحا‎حينما يركب الفقراء توا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعود سالم - وتفقد الوردة حمرتها خجلا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعود سالم - وتفقد الوردة حمرتها خجلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).