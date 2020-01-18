استعاروه من العراقيين.. المتظاهرون اللبنانيون يشتتون تركيز رجال الأمن بسلاح جديد

2020/01/18 | 20:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاستخدم المتظاهرون اللبنانيون في العاصمة بيروت، مساء اليوم السبت، أشعة الليزر بشكل مكثف أثناء التظاهرات في محيط مجلس النواب لتشتيت انتباه عناصر قوات الشغب.وبحسب ما تابعته "كلكامش برس" فإن المتظاهرين استخدموا أشعة الليزر للتأثير على رؤية وتركيز عناصر الأمن الذين استخدموا بدورهم خراطيم المياه لتفريق المحتجين.يذكر ان أعمال العنف حدثت في محيط مجلس النواب بعد أن وجهت الشرطة نداء للمتظاهرين السلميين، دعتهم فيه للابتعاد عن أعمال الشغب في محيط مجلس النواب.

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