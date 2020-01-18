شرطة الديوانية تهدد المتظاهرين بمفارز أمنية لاستئناف الدوام في المدارس

2020/01/18 | 20:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادهددت قيادة شرطة الديوانية، اليوم السبت، المتظاهرين بنشر دوريات ومفارز قرب المدارس في عموم ارجاء المحافظة لإعادة الدوام اعتباراً من يوم غد الأحد.وقال قائد شرطة الديوانية، العميد الحقوقي حيدر حسن منخي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "نؤكد الانتهاء من التحضيرات التامة من قبل مفارز الشرطة لتأمين الحماية المدارس في المحافظة بعد عودة الدوام فيها".وأضاف انه "سيتم نشر العديد من المفارز من قبل قيادة شرطة الديوانية في عموم ارجاء المحافظة لغرض توفير الأجواء الآمنه للمدارس وكوادرها التعليمية"، متمنياً من "أولياء أمور الطلبة التعاون مع الاجهزة الامنية من أجل ضمان استمرار الدوام الرسمي".

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