تفاصيل جديدة عن اغتيال سليماني يكشفها تسجيل لترامب

2020/01/18 | 20:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب تفاصيل جديدة عن عملية قتل قاسم سليماني وأبومهدي المهندس في العراق قبل نحو أسبوعين.وسرد ترمب في كلمة له بحفل أقيم في منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا مساء الجمعة ما حدث خلال الدقائق الأخيرة من عمر سليماني والمهندس، بحسب تسجيل صوتي نشرته شبكة “سي إن إن”.وبحسب ما يسمع في […]

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