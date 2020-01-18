تحذيرات من “مصائب” قد تحل بالعراق في حال الانسحاب الأميركي.. هذا ما سيحصل

2020/01/18 | 20:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق حذر القيادي في جبهة #الإنقاذ والتنمية #أثيل_النجيفي، اليوم السبت، من وقوع “مصائب” كبيرة وكثيرة قد تحل بالعراق في حال تم الانسحاب الأميركي منه.النجيفي، قال لمراسل […]

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