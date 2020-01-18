ايزيديون من ناحية “سنوني” يعودون لتعود الحياة الى شنگال، ودعوات لعودة النازحين

2020/01/18 | 20:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- تحسين الهسكاني عودة الحياة إلى ناحية الشمال، التي تعرضت للغزو من قِبل تنظيم “داعش” إسوةً ببقية مناطق قضاء سنجار، فبعد أن صُنفتْ كأغنى ناحية على مستوى العراق ازداد طمع التنظيم فيها ليضيفها أخيراً إلى قائمة المناطق التي غزاها وليجعلها تحت سيطرتهِ وذلك في الثالث من آب 2014 مما نتج عن ذلك تدمير …

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