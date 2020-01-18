هولندا تستأنف تدريب قوات البيشمركة قريباً

2020/01/18 | 20:52 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات من البيشمركة في الخطوط الأمامية للقتال ضد تنظيم داعش – صورة: AP

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