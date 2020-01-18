2020/01/18 | 20:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد موقع NK News الإخباري الذي يتخذ من سيئول مقرا له باعفاء وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو من منصبه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعفاء المخضرم ري يونغ هو من منصبه) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعفاء المخضرم ري يونغ هو من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).