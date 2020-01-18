سياسي إيراني يشن هجوما لاذعا على وزير الخارجية العراقي

2020/01/18 | 20:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن السياسي الإيراني، أمير الموسوي، السبت هجوما لاذعا على وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، تعقيبا على مجريات مؤتمره الصحفي مع وزير الخارجية الأردني، ايمن الصفدي اليوم في بغداد.وتسائل […]

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