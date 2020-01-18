اغتيال مدني بنيران اسلحة كاتمة شمالي بغداد

2020/01/18 | 20:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، باغتيال مدني بنيران اسلحة كاتمة شمالي بغداد.وقال مصدر ان ” مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن قضاء الحسينية مااسفر عن مقتله في […]

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