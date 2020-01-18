متظاهرو النجف: الخطوة القادمة اغلاق المنافذ الحدودية وحرق الاطارات

2020/01/18 | 21:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن متظاهرو النجف، السبت عن خطواتهم القادمة بعد انتهاء مهلة الناصرية، في حال لم تستجب الحكومة إلى مطالبهم.وقال المتظاهرون في بيان : إن “الخطوات التصعيدية هي ضمن الاطار السلمي […]

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