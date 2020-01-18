اللواء خلف يعلق على مواجهات بيروت: تكرار لمشهد السنك يوم أمس

2020/01/18 | 21:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، عبد الكريم خلف، السبت (18 كانون الثاني 2020)، على الا...





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