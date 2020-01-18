ترامب .. لا يسمع ولا يرى ، إلا انه ثرثار

2020/01/18 | 21:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تشهد امريكا طوال عمرها القصير رئيسا اكثر سوقية و رعونة ، بل اكثر من هذا وذاك، كذبا من الرئيس الحالي دونالد ترامب، فالكذب اصبح ماركة مسجلة باسمه،...

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