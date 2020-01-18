قرار برلماني يُفقد نصف مليون عائلة لمصدر رزقهم.. وقفة أمام الخضراء وتهديد بتصعيد الموقف من المتضررين.. صور

2020/01/18 | 21:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت، اليوم السبت، تظاهرة تندد بتعديل قانون التقاعد الذي ادى الى تسريح نصف مليون موظف بقرار مستعجل وغير مدروس ادى الى فقدان لنصف مليون عائلة لمصدر رزقهم وخسارة الموظفين لثلاث سنوات من عمرهم الوظيفي.ورفع المتظاهرون لافتات تطالب مجلس النواب الى الغاء هذا القرار او تعديله بما يتناسب باسترجاع حقوق جميع الموظفين وجدولة احالة الموظفين […]

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