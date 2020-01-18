دون تحديد الموعد.. اجتماع برئاسة بارزاني ينتهي بالاتفاق على عقد المؤتمر العام للحزب الديمقراطي الكردستاني

2020/01/18 | 21:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، اليوم السبت، في صلاح الدين وقرر عقد مؤتمره هذه السنة.الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة السيد مسعود البارزاني يجتمع في صلاح الدين ويقرر عقد مؤتمره هذه السنة.pic.twitter.com/wz1pu4EZo9 — Dr.Arafat Stuni (@arafat_karam) January 18, 2020

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