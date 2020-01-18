كريستيانو جاهز لقيادة هجوم يوفنتوس أمام بارما

2020/01/18 | 21:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس يتعافى من إصابته ويقود هجوم فريقه أمام بارما

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