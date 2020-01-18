فيديو | مشاهد من أعمال القوات الأميركية لإزالة آثار القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد

2020/01/18 | 21:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر مقطع فيديو من داخل قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق كيف أزال الجيش الأميركي أثار الضربة الصاروخية الإيرانية.

وعمل الجنود الاميركيين منذ الأسبوع الماضي على إزالة الركام الناتج عن القصف الإيراني من ثاني أكبر قاعدة عسكرية أميركية في العراق والذي تسبب بإحداث اضرار بمواقع عدة من القاعدة، إذ نظم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة جولة صحفية في عين الأسد للتعرف على آثار الضربات الصاروخية التي نفذتها إيران ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

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