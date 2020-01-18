وزير الخارجية الاردني يؤكد لعبدالمهدي موقف بلاده مع خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في الأزمة الإقليمية

2020/01/18 | 21:19 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد وزير الخارجية الاردني، أيمن الصفدي، اليوم السبت، لرئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، موقف بلاده مع خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في الأزمة الإقليمية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، استقبل وزير خارجية المملكة الاردنية الهاشمية السيد أيمن الصفدي".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، وفقا للبيان عن "اعتزازه بالمستوى الذي بلغته العلاقات العراقية الاردنية وتطلعه للمزيد من التعاون في المجالات كافة بمايحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين الجارين، كما عبّر عن بالغ شكره لجلالة الملك عبدالله بن الحسين لمواقفه الداعمة للعراق وشعبه"، متمنيا للاردن الشقيق قيادة وشعباً "الخير والازدهار والتقدم".

وأكد ان "العراق والاردن يرتبطان بعلاقات وثيقة ومتنامية، ويشكلان دعامتين اساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة ويلعبان دورا مهما في إحتواء الأزمات وإبعاد المنطقة عن مخاطر الحروب والصراعات"، مشيرا الى "اهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين للمضي بتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقات المشتركة ، وضرورة التشاور والتواصل حول التطورات الأمنية والأزمة الاقليمية".

من جهته أعرب وزير الخارجية الاردني عن سعادته "بزيارة العراق وبالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين".

ونقل الوزير الاردني "تحيات جلالة الملك عبدالله بن الحسين الى السيد رئيس مجلس الوزراء ودعمه للعراق وشعبه وللحكومة العراقية والرغبة في زيادة التعاون والتنسيق حول مختلف القضايا التي تهم مصلحة الشعبين والأمن والإستقرار في المنطقة"، مشيدا بدور العراق في "إنجاح اللقاء الثلاثي العراقي الاردني المصري وماتمخض عنه من تعاون وتنسيق".

وأكد وزير الخارجية الاردني ان "بلاده تدعم جهود الحكومة العراقية بالحفاظ على أمن واستقرار العراق وسيادته الوطنية واستقلاله ووحدة اراضيه وتجنب الدخول في سياسة المحاور وأن لايكون العراق ساحة للصراعات"، مشددا موقف الاردن "مع خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في الأزمة الإقليمية وإنهاء حالة التوتر والحرب وتداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة والعالم".

وعبّر وزير الخارجية الاردني عن "امنياته بالشفاء العاجل للمرجع الديني الأعلى سماحة السيد السيستاني، ونقل رسالة اطمئنان من جلالة الملك عبدالله على صحته وامنياته بتماثله للشفاء التام".





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