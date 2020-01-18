تظاهرات ليلية في الكوت قبل اعلان الخطوات

2020/01/18 | 21:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادنظم متظاهرو في محافظة واسط، مساء اليوم السبت، إلى مسيرات حاشدة في ساحة الاعتصام الرئيسية وسط مدينة الكوت، استعداداً للخطوات "التصعيدية" التي ستنطلق غداً في عدد من المحافظات.وقال مراسل "كلكامش برس"، إن منسقي التظاهرات في مدينة الكوت، نظموا مسيرات ليلية في ساحة الاعتصام، ودعوا إلى إعادة تنظيم الصفوف وتوحيد الخطاب الجماهيري.وأشار إلى أن المتظاهرين طالبوا باستذكار الشهداء الذين سقطوا في ساحات الاعتصام وضرورة احترام تضحياتهم ومواصلة الاعتصام، وشددوا على إبعاد التظاهرات عن التسقيط الشخصي.واضاف مراسلنا ان منسقي التظاهرات اكدوا على توحيد الخطاب وعدم تشتيت الأصوات.وكشف المتظاهرون لـ"كلكامش برس" أن "هناك خطوات سيتم إتخاذها في حال انتهت التوقيتات الممنوحة للحكومة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة".يذكر ان مدينة الكوت شهدت مسيرات كبرى بعد توافد الالاف الى ساحة التظاهر وسط المدينة رغم تزايد حالات القمع والاغتيال للناشطين والمتظاهرين السلميين منقبل عناصر مسلحة.

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