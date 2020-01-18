القبض على 6 دواعش في أيمن الموصل

2020/01/18 | 21:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت خلية الاعلام الامني، مساء اليوم السبت، القاء القبض على ستة دواعش في الجانب الايمن من مدينة الموصل.وقالت الخلية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "خلال عملية امنية نفذتها قوة مشتركة من الشرطة وفرقة ١٦ من الجيش ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى، في الجانب الايمن من مدينة الموصل القت القبض على ستة عناصر من تنظيم داعش الارهابي".وأوضحت ان "من بينهم من كان يعمل فيما يسمى بـ(الامنية والحسبة)، وبصفة مقاتلين فيما يسمى بـ(ديوان الجند) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

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