التخطيط: التعداد السكاني سيجرى قبل نهاية العام الجاري

2020/01/18 | 21:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط ،اليوم السبت، أن التعداد العام للسكان سيجرى قبل نهاية ٢٠٢٠ ، مضيفة أن أنظمة الكترونية عالمية حديثة سيتم اعتمادها بهذا الصدد .

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