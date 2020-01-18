عشرات المصابين خلال مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في وسط بيروت

2020/01/18 | 21:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – مع دخول حركة الاحتجاج غير المسبوقة في لبنان شهرها الرابع، شهد وسط بيروت السبت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، أوقعت عشرات الجرحى من الطرفين، فيما لا تزال القوى السياسية عاجزة عن تشكيل حكومة تهدئ غضب الشارع.وانطلقت عند الثانية بعد الظهر (12,00 ت غ) مسيرات من نقاط عدة في بيروت […]

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