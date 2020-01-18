الصليب الاحمر اللبناني يعلن ارتفاع حصيلة المصابين بمواجهات بيروت الى 165 شخصاً

2020/01/18 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

كشف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم السبت، تفاصيل اتصال أجراه مع رئيس الجمهورية، برهم صالح.

وقال بومبيو، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "تحدثت أنا والرئيس العراقي صالح مرة أخرى اليوم عن ا

بغداد اليوم _ بغداد

كشف النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، السبت 18-1-2020، عن تحركات للقوى السياسية لإختيار رئيس وزراء مستقل لإدارة الحكومة الانتقالية، قبل انتهاء المهلة التي حددها المعتصمون في الناصرية والتي حظيت بتأييد المحافظات المحتجة.

بغداد اليوم- بغداد

علق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، عبد الكريم خلف، السبت (18 كانون الثاني 2020)، على الاحداث التي رافقت التظاهرات اللبنانية امام البرلمان هذا اليوم، مبينا أن ما حدث في بيروت تكرار لمشهد السنك يوم أمس.

وذكر خلف في من

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