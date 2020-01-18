2020/01/18 | 21:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة صدى الاعلام مجموعة صور لتوافد المحبين على روضة القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس ورفاقه من بينهم جرحى الحشد الشعبي والقوات الأمنية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



جرحى الحشد الشعبي والقوات الأمنية عند روضة القائد الشهيد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. جرحى الحشد الشعبي والقوات الأمنية عند روضة القائد الشهيد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. جرحى الحشد الشعبي والقوات الأمنية عند روضة القائد الشهيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).