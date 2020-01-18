2020/01/18 | 21:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام اهالي منطقة النعيرية في العاصمة بغداد، مجلس عزاء كبير على ارواح القادة الشهداء الحاج أبو مهدي الشهيد ورفاقه، حيث استذكر الحاضرون مآثر وبطولات القائد الشهيد في الذود عن الوطن.تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليغرام القناة على التلكرام 👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEOs2_TEJWJEhp-o-Q

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اهالي النعيرية في بغداد يقيمون مجلس عزاء على ارواح القادة الشهداء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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