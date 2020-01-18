ذي قار: صيانة السياح الحديدي للجسر السريع في المحافظة

2020/01/18 | 21:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد قائد شرطة ذي قار اللواء الحقوقي ريسان كاصد الإبراهيمي، اليوم السبت، بصيانة السياح الحديدي للجسر السريع بجهود ذاتية

وقال اعلام شرطة ذي قار، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تنفيذا لأمر قائد شرطة ذي قار اللواء الحقوقي ريسان كاصد الإبراهيمي بما يخص صيانة السياج الحديدي لجسر السريع خدمة لأبناء المحافظة، نفذت كوادر اقسام معمل تصليح الاليات و البنى التحتية باشراف العميد غازي فيصل مدير اليات الشرطة إعمال لحام وصيانة للسياج الحديدي لجسر السريع في الناصرية وذلك كإجراء احترازي حفاظا على حياة المارة من المواطنين الكرام".

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