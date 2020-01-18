بالفيديو.. اهازيج حماسية لمتظاهري النجف تسبق الخطوات التصعيدية

2020/01/18 | 21:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداحيا متظاهرو النجف ليلتهم هذه بالاهازيج الحماسية استعدادا للخطوات التصعيدية التي تبناها المتظاهرون من اجل زيادة زخم التظاهرات يوم غد الاحد للضغط على الكتل السياسية من اجل الاسراع في اختيار رئيس وزراء.وردد المتظاهرون في ساحة الاعتصام الرئيسية في النجف اهازيجاً تقول "شلون ندور قائد؟..وانت القائد يابو حسين" في إشارة إلى الإمام علي بن أبي طالب.

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