بالفيديو .. المئات يتدفقون على جسر السنك لدعم المتظاهرين

2020/01/18 | 21:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مراسل "كلكامش برس" بتدفق حشود من المتظاهرين على جسر السنك، لدعم المتظاهرين بعد استشهاد متظاهر واصابة العشرات بهجوم لقوات الشغب ليلة امس على المعتصمين.

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