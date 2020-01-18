الحشد الشعبي يضع اليات لتطوير العمل الامني في مدينة سامراء

2020/01/18 | 22:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي عن وضع اليات تعزيز وتطوير العمل الامني في سامراء ومحيطها وتأمين حماية المرقدين.وقال قائد العمليات اللواء علي الحمداني لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ، ان “قيادة عمليات سامراء للحشد احتضنت اجتماعا ضم قادة الالوية 313 و 314 و 315، وممثلين عن قيادة العمليات المركزية في هيأة

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