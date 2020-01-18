قبيل انتهاء مهلة الناصرية.. محتجون يقطعون الطريق الرابط بين قضاء الشطرة ومركز ذي قار.. فيديو

2020/01/18 | 22:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع محتجون غاضبون، مساء السبت، الطريق الرئيسي الرابط بين قضاء الشطرة ومركز محافظة ذي قار قبيل انتهاء مهلة الناصرية التي تنتهي غداً لاختيار رئيس الوزراء واكمال قانون الانتخابات ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

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