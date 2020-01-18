دولـــة تتســــبب بـــالفقــر والفـــوضــى لــ اربـــعــة دول اخـــرى .. مـــن هــــي ؟ ومـــا الســـبب ؟!!

2020/01/18 | 22:16 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

عام الفقر الإيراني هو ما يتوقعه خبراء اقتصاديون حول العالم، بعد فشل طهران في الحصول على مصادر بديلة لما خسرته منذ تشديد العقوبات الأمريكية عليها.والخسائر هنا ليست فقط المادية التي ستؤثر بشكل كبير جداً على النظام في طهران، وكذلك على الإيرانيين، بل يضاف إليها خسائر سياسية لا تتوقف عل...

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