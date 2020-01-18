متظاهرو العراق يهددون بتصعيد كبير خلال اليومين المقبلين

2020/01/18 | 22:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق هدد منظمو #الحراكة-الاحتجاجية في #العراق بتصعيد كبير في الـ 20 من يناير الجاري، وذلك بعد انقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لا سيما في المحافظات […]

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