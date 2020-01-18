فيديو صادم .. ميليشيات كردية تقتل ام عربية وطفلتها وتحرق منزلهما في

2020/01/18 | 22:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تداول ناشطون مقطع فيديو صادم ،لميليشات كردية تقتحم منزل يقطنه عرب في عين العرب وتقتل ام وطفلتها لتحرق من ثم منزلها قبل ان تغادر .

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