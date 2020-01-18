نانسي وزوجها يقاضيان مهددهما بالقتل

2020/01/18 | 22:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / رفعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها قضية ضد شخص سوري مقيم في ألمانيا كان قد هدد عائلتها بالقتل على خلفية مقتل سوري آخر في منزلها.وأوضح المحامي غابي جرمانوس إنه تم اتخاذ إجراء قانوني ضد وسيم زكور، يزعم أنه صحفي سوري، يعيش في ألمانيا وذلك على إثر تهديده بقتل الفنانة أو زوجها أو […]

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