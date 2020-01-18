تحذير من تداعيات وقف إنتاج النفط في ليبيا

2020/01/18 | 22:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، السبت، من تداعيات تعطيل أو وقف إنتاج النفط في ليبيا.وأشارت البعثة في بيان لها إلى العواقب الوخيمة لهذه الخطوة على الشعب الليبي الذي يعتمد كلياً على التدفق الدائم للنفط، وأعربت عن قلقها العميق إزاء ما يجري.وقالت في بيانها الذي نشره الموقع الرسمي للأمم […]

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