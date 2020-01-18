الزوراء يخوض اول وحدة تدريبية في طشقند بكامل الصفوف

2020/01/18 | 22:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى فريق الزوراء اول وحدة تدريبية في طشقند بكامل الصفوف تحضيراً لمواجهة بونيودكور الاربعاء القادم في ملحق دوري ابطال اسيا.وستقام المباراة في ملعب بونيودكور في الساعة الثانية عشر والنصف بتوقيت بغداد.ويلاقي الفائز من هذه المباراة العين الاماراتي في الثامن والعشرين من هذا الشهر في الامارات لتحديد المتأهل لدوري المجموعات.

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