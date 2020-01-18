عون يدعو الجيش للتدخل والحريري يحذر من المرتزقة

2020/01/18 | 22:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، قوات الامن بالتدخل للحفاظ على أمن المتظاهرين ومنع أعمال الشغب التي اندلعت أمام البرلمان، بينما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، رفضه تحويل بيروت إلى “ساحة للمرتزقة”.وشهد السبت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين في العاصمة اللبنانية بيروت، أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 75 […]

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